"Росія веде з Польщею війну. Це справжня гібридна війна, яка вже триває".

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Росія посилює гібридні атаки проти Польщі, поєднуючи кібератаки на критичну інфраструктуру з масштабними кампаніями дезінформації та кібершпигунства.

Про це в ефірі RMF24 заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

"Росія веде з Польщею війну. Це справжня гібридна війна, яка вже триває", – наголосив він.

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За його словами, польські інформаційні системи та об'єкти критичної інфраструктури щодня зазнають сотень, а іноді й тисяч спроб кібератак.

Росія використовує "ферми тролів", ботів, месенджери та соціальні мережі для поширення дезінформації й дестабілізації ситуації в країні.

Гавковський також повідомив про нову кампанію, під час якої зловмисники видають себе за польських високопосадовців. У месенджерах Signal і WhatsApp створюються фальшиві акаунти з іменами, фотографіями та іншими даними урядовців, через які шахраї контактують з держустановами, науковими інститутами та компаніями, намагаючись вивідати службову інформацію.

"Маємо справу зі свідомими діями спецслужб, зокрема російських, які прагнуть дестабілізувати ситуацію різними способами, у тому числі через такі операції в месенджерах", – зазначив віцепрем'єр-міністр.

Гавковський повідомив, що вже розроблено рекомендації щодо реагування на такі спроби шахрайства. Він закликав громадян критично ставитися до інформації, яка поширюється в інтернеті, оскільки Росія та Білорусь використовують усі доступні канали комунікації для дестабілізації ситуації в Польщі.

Як повідомлялося, у березні в Польщі зафіксували спробу кібератаки проти Національного центру ядерних досліджень (NCBJ).