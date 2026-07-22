Трамп пообіцяв "розібратися" з хуситами, якщо вони заблокують шлях у Червоне море

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки, яка веде з Аравійського моря Індійського океану до Червоного моря, призведе до того, що Америка "з ними розбереться".

Як пише The Guardian, проксі-угрупування Ірану вже встигло заявити про морську блокаду Саудівської Аравії. Але, за інформацією Трампа, ключовий для міжнародної торгівлі шлях у Червоне море поки залишається вільним.

Водночас глава американської держави прийняв у Вашингтоні свого ліванського колегу Джозефа Аоуна, якому пообіцяв "чималу допомогу". Трамп несподівано оголосив, що скасовує заборону для американських авіакомпаній здійснювати до Лівану прямі рейси. Літаки зі США не літали до країни упродовж понад 40 років.

На тлі напруженої ситуації на Близькому Сході нафта марки Brent у вівторок здорожчала на 2% і пробила позначку у 90 доларів за барель.