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Танкери розвертаються в Червоному морі через погрози хуситів

Червоне море стало ключовим альтернативним маршрутом на транспортування нафти через війну на Близькому Сході.

Танкери розвертаються в Червоному морі через погрози хуситів
Червоне море
Фото: скриншот відео

Щонайменше три танкери змінили курс у південній частині Червоного моря після попереджень єменських хуситів про наміри атакувати судна, які прямують до або з портів Саудівської Аравії.

Серед них опинився супертанкер Xin Long Yang, який перевозив близько 2 мільйонів барелів саудівської нафти до Китаю, пише Bloomberg

Судно зупинилося, не дійшовши до кордону Ємену, і розвернулося на північ. Інший танкер, Rodos із 700 тисячами барелів нафти, також скасував рейс до Індії та змінив напрямок у бік Суецького каналу. Подорож призупинило і пакистанське судно Lahore, яке рухалося до Карачі.

Погрози хуситів ставлять під ризик експорт нафти через Червоне море, яке стало ключовим альтернативним маршрутом після того, як війна з Іраном паралізувала судноплавство у Перській затоці.

Тепер танкери змушені обирати значно довші маршрути довкола Африки. Для супертанкера Xin Long Yang це означає збільшення шляху з 7 000 до понад 17 000 миль, а також необхідність часткового розвантаження через Суецький канал.

Ситуація загострилася після зриву тимчасової мирної угоди між США та Іраном. Тегеран поновив атаки на судна в Ормузькій протоці та на американські бази, а США завдали серії ударів у відповідь по території Ірану. На тлі цього єменські хусити оголосили про відновлення обстрілів у районі Баб-ель-Мандебської протоки.

  • Нещодавно стало відомо, що Іран звернувся до єменських хуситів із вимогою підготуватися до блокування нафтового маршруту в Червоному морі
  • Такий крок планують на випадок, якщо США завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.
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