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Індія рятує російських експортерів нафти, приймаючи рекордні обсяги сировини

США тим часом хочуть ввести мита до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти та газу, включно з Індією.

Індія рятує російських експортерів нафти, приймаючи рекордні обсяги сировини
лідери Індії Нарендра Моді і Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Індійські нафтопереробні заводи допомагають експортерам нафти з Росії, приймаючи рекордні обсяги їхньої сировини. 

Минулого місяця в портах Індії вивантажили понад 2,3 мільйона барелів російської нафти на день, і в липні поставки залишаються близько цього рівня, пише Bloomberg.

США запровадили санкції проти кількох найбільших російських виробників наприкінці минулого року. Очікували, що це суттєво зменшить потоки, однак використання посередників дозволило різко збільшити відвантаження.

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Зростанню поставок сприяють скорочення експорту з Перської затоки, нові удари по російських заводах і падіння цін на російську нафту.

Через загострення ситуації на Близькому Сході, погрози хуситів у Червоному морі та атаки на судна в Ормузькій протоці експорт із цього регіону знову впав.

У той же час українські дрони продовжують завдавати ударів по російських НПЗ. Серія цих атак опустила обсяги нафтопереробки в Росії до найнижчого рівня за понад 21 рік. Це поглибило дефіцит пального всередині країни і змусило владу РФ виділяти субсидії на імпорт палива. Оскільки російські заводи не можуть переробити нафту вдома, сировину відправляють на експорт.

Додатковим стимулом для індійських покупців стало стрімке падіння цін на російську нафту. Ціна ключової марки Urals упала більш ніж удвічі порівняно з квітневим піком.

Водночас у Сенаті США розробляють новий законопроєкт про санкції, який передбачає мита до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти та газу, включно з Індією.

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