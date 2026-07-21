Філіппіни та Китай викликали послів один одного через інцидент у Південнокитайському морі

Філіппінська сторона заявила, що один із військовослужбовців ВМС отримав удар по голові, тоді як Пекін стверджує, що саме Маніла спровокувала конфлікт.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший викличе посла Китаю в Манілі Цзін Цюаня. Це сталося через кілька годин після того, як китайська влада викликала посла Філіппін у Пекіні на тлі взаємних звинувачень сторін у провокуванні напруженості в спірній акваторії Південнокитайського моря.

Про це пише Reuters.

Заступниця філіппінського міністра з питань президентських комунікацій Клер Кастро повідомила журналістам, що зустріч Маркоса з китайським послом відбудеться о 17:00 за місцевим часом. Раніше того ж дня міністерство закордонних справ Китаю оголосило про виклик посла Філіппін до зовнішньополітичного відомства.

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Обмін дипломатичними демаршами стався наступного дня після того, як Філіппіни та Китай звинуватили один одного в провокуванні інциденту біля рифу Друга Томаса у Південнокитайському морі. Філіппінська сторона заявила, що один із військовослужбовців ВМС отримав удар по голові, тоді як Пекін стверджує, що саме Маніла спровокувала конфлікт.

Берегова охорона Китаю повідомила, що в понеділок два гумові човни, відправлені з філіппінського військового корабля BRP Sierra Madre, який стоїть на мілині біля рифу, врізалися в китайський патрульний катер. За твердженням Пекіна, філіппінські військові після цього здійснили «злісні напади» на китайських правоохоронців, використовуючи весла та довгі палиці.

Маніла, своєю чергою, заявила, що китайські силовики агресивно вдарили одного з філіппінських моряків дерев'яним кийком по голові, а також пошкодили гумовий човен ВМС Філіппін.

У вівторок Берегова охорона Китаю повідомила, що з гуманітарних міркувань дозволила філіппінській стороні евакуювати пораненого військовослужбовця.

Філіппінські збройні сили у вівторок назвали заяви Китаю «неправдивими та такими, що вводять в оману», наголосивши, що саме їхні військовослужбовці не були ініціаторами жодного протистояння.

Попри регулярні сутички між двома країнами в Південнокитайському морі, офіційні виклики послів залишаються відносно рідкісним дипломатичним кроком.

Нинішній випадок став третім публічно відомим викликом посла Філіппін до МЗС Китаю за президентства Фердинанда Маркоса-молодшого. Раніше це сталося у січні 2024 року після того, як Маркос привітав новообраного президента Тайваню Лая Цінде з перемогою на виборах та у листопаді того ж року після ухвалення Філіппінами законів про морські зони та архіпелажні морські шляхи.

Упродовж останніх років китайське МЗС також неодноразово викликало філіппінського посла для вручення протестів щодо суперечок у Південнокитайському морі та питань, пов'язаних із Тайванем. Такий формат вважається менш жорстким дипломатичним заходом, ніж офіційний виклик.

Востаннє президент Маркос публічно викликав китайського посла у 2023 році, після того як корабель берегової охорони Китаю застосував військовий лазер проти судна берегової охорони Філіппін.