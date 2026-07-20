Reuters: У Китаї через зсуви ґрунту загинули восьмеро людей, понад 30 вважаються зниклими безвісти

Десятки людей можуть перебувати під завалами.

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На південному заході Китаю внаслідок масштабних зсувів ґрунту, що сталися 17 липня в повіті Пенхуей, загинули щонайменше восьмеро людей. Ще 34 особи вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, китайська влада евакуювала із зони лиха понад тисячу мешканців. Загалом у повіті Пенхуей проживає близько 500 тисяч людей.

Рятувальні роботи тривають. За попередніми даними, десятки людей можуть перебувати під завалами. Для розчищення ґрунту та зруйнованих будівель рятувальники використовують вибухівку, щоб дістатися до заблокованих.

За даними Reuters, однією з можливих причин зсувів могло стати масштабне будівництво, що велося у провінції. Ситуацію також погіршили сильні дощі, які тривали кілька днів і призвели до втрати стійкості ґрунту.

Як зазначає агентство, за останнє десятиліття в Китаї щонайменше п'ять великих зсувів ґрунту забрали життя близько 294 людей.