ЗМІ: Литва попередила про ризик нової ескалації з боку Росії

Росія, не досягнувши очікуваних результатів у війні проти України, може спробувати спровокувати нову ескалацію в Балтійському регіоні або Польщі.

Таку думку висловив міністр оборони Литви Робертас Каунас, пише LRT.

За словами Каунаса, Кремль не зміг реалізувати своїх планів у війні проти України, через що шукає можливість продемонструвати нову "перемогу".

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"Оскільки війна в Україні розгортається не так, як планували в РФ, вони не можуть перемогти, і сьогодні вибухи лунають у самій РФ, спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство вже ставить під сумнів кремлівський режим щодо того, чому це відбувається і де обіцяна перемога", – заявив Каунас.

На його думку, саме тому Росія може вдатися до нової ескалації.

"Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і Балтійський регіон та Польща є найближчою ціллю в цьому випадку", – наголосив міністр.

Заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення іноземних ЗМІ про можливі російські провокації в Польщі або країнах Балтії, спрямовані на перевірку єдності НАТО.

За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки. Йдеться про можливі атаки на критичну інфраструктуру регіону, які можуть здійснюватися як звичайними військовими засобами, так і із застосуванням гібридних методів.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також припустив, що Росія може організувати операцію "під чужим прапором" із використанням безпілотників українського виробництва.

Водночас начальник Генерального штабу Литви генерал Раймундас Вайкшнорас закликав не перебільшувати рівень безпосередньої військової загрози.

"Я б сказав, що рівня звичайної загрози чи будь-якого такого ризику сьогодні не видно, але не можна виключати можливість використання звичайних засобів для провокування чогось", – зазначив він.

Таким чином, литовське військово-політичне керівництво не бачить ознак підготовки Росії до відкритого вторгнення в країни Балтії, однак попереджає про можливість провокацій і гібридних атак.