Енді Бернем очолив уряд Великої Британії

Новим очільником уряду Великої Британії став Енді Бернем. 20 липня він зустрівся з королем Чарльзом III, передають The Guardian і BBC.

Тепер прем'єр сформує новий склад уряду. Його оголошення відбудеться незабаром.

«Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного Ендрю Бернема, члена парламенту, і запропонував йому сформувати новий уряд. Високоповажний Ендрю Бернем прийняв пропозицію Короля та поцілував руку монарха (це формальне вираження, зараз такої традиції немає. – Ред.) з нагоди свого призначення на посаду прем'єр-міністра та першого лорда Казначейства», – наводить BBC заяву Букінгемського палацу.

Енді Бернем: що про нього відомо?

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Енді Бернем народився в Ліверпулі, а зростав у приміському селищі Калчеті в графстві Чешир. Батько – інженер, матір – реєстраторка в сімейного лікаря. Батьки були прихильниками Лейбористської партії, й Енді Бернем зацікавився нею з юних років. На приєднання до політсили його в 14-річному віці надихнула теледрама «Хлопці з Чорної країни» про безробіття в Ліверпулі.

Бернем – затятий вболівальник футбольного клубу «Евертон». Сам займався крикетом.

Після 20 років Енді Бернем влаштувався дослідником до депутатки від округу Далвіч і Вест-Норвуд Тесси Джовелл. Згодом став спеціальним радником міністра культури, а з 2001 року – членом парламенту. Був головним секретарем скарбниці, міністром культури і міністром охорони здоров'я. У 2010 році, після поразки лейбористів, пішов у відставку. Висунувся на посаду лідера партії, але посів четверте місце з п'яти. У 2015 році спробував знову, і знову програв.

Підтримував Велику Британію в складі Євросоюзу.

З 2017 по 2026-й був мером Великого Манчестера.

Енді Бернем активно допомагав Україні від початку повномасштабної війни. На третій день вторгнення, 26 лютого, він написав листа українським мерам, в якому висловив солідарність. В березні Манчестерський університет оголосив збір коштів на екстрену медичну допомогу для українців, і Бернем, який тоді був мером Великого Манчестера, підтримав його.

Бернем, голова Ліверпуля Стів Ротерам та львівський міський голова Андрій Садовий заснували UNBROKEN Cities Network (Мережу незламних міст), писало BBC.

Цього року в Лейбористській партії почало лунати незадоволення її головою Кіром Стармером. Сер Кір Стармер очолював політсилу з 2020 року, а урядом керував з літа 2024-го.

У червні він оголосив про рішення скласти повноваження голови партії та піти в відставку. 17 липня новим лідером партії лейбористів став Енді Бернем. 20 липня Кір Стармер офіційно пішов у відставку.