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Ціна нафти знову перевищила 90 доларів

Загалом цього місяця ціни на нафту вже зросли більш ніж на 23%. 

Ціна нафти знову перевищила 90 доларів
Нью-Йоркська фондова біржа
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту вперше за більш ніж місяць перевищили 90 доларів за барель після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану, а кількість загиблих американських військовослужбовців у конфлікті зросла.

Як пише Financial Times, у понеділок вартість Brent, світового еталонного сорту нафти, піднялася на 2,4%, до 90,25 долара за барель. Загалом цього місяця ціни вже зросли більш ніж на 23%, що може стати найбільшим місячним приростом із березня, коли бойові дії ще перебували в активній фазі.

Востаннє Brent торгувалася вище позначки 90 доларів 11 червня.

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Зростання цін відбувається на тлі подальшої ескалації взаємних ударів між США та Іраном. Вашингтон підтвердив нові втрати серед своїх військових, а Тегеран завдав ударів по критично важливій енергетичній та водній інфраструктурі регіону.

З п'ятниці загинули щонайменше троє американських військовослужбовців, а в Йорданії було виявлено ймовірні останки ще одного.

США дев'яту ніч поспіль завдавали ударів по території Ірану. За заявою американської сторони, цілями стали військові об'єкти, прибережні системи спостереження та мережі зв'язку, щоб обмежити можливості Тегерана атакувати комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повідомив, що пізно ввечері в неділю два нафтові танкери були підірвані та змушені зупинитися, коли намагалися пройти «небезпечним» південним маршрутом Ормузької протоки. КВІР заявив, що жодна нафта, газ чи добрива не проходитимуть через протоку, доки США продовжуватимуть свої ворожі дії в регіоні.

Британський Центр координації морської торгівлі (UK Maritime Trade Operations) повідомив у понеділок, що судно на північ від Оману горить, і причину займання поки не встановили. 

Попри стрибок цін на нафту, інші фінансові ринки відреагували стримано. Індекс долара США знизився приблизно на 0,1% щодо кошика основних валют. 

Нещодавно Іран оголосив про вихід із мирних угод із США після серії взаємних обстрілів. 

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