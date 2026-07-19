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Трамп назвав Чемпіонат світу з футболу в США успішним – попри низку скандалів

“Виявилося, що ми – футбольна країна (soccer country), і я думаю, що так і залишиться. Ця подія дійсно об'єднала світ”.

Трамп назвав Чемпіонат світу з футболу в США успішним – попри низку скандалів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп має сьогодні вручити трофей Чемпіонату світу переможцю фіналу між Аргентиною та Іспанією, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Про це повідомляє France24.

“Виявилося, що ми – футбольна країна (soccer country), і я думаю, що так і залишиться. Ця подія дійсно об'єднала світ”, – сказав Трамп у п’ятницю. 

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Видання зазначає, що для Білого дому недільний матч є кульмінацією понад річної роботи над вирішенням безлічі логістичних викликів спільно зі співорганізаторами, Канадою та Мексикою – для проведення найбільшого Чемпіонату світу в історії.

Це мало збалансувати жорстку міграційну політику адміністрації Трампа, яка забороняла в’їзд до Сполучених Штатів уболівальникам з низки країн, що пройшли відбір на Чемпіонат.

Вашингтон зіткнувся з попередженнями від правозахисних груп, а турнір розкритикували через високі ціни на квитки. Місяцями Трамп розглядав можливість перенесення матчів із міст, які не співпрацювали з федеральною міграційною владою. 

За кілька тижнів до початку футбольного турніру місцева влада також сперечалася з ФІФА через високі витрати на транспорт, що ще більше посилило напруженість.

На початку червня сомалійському арбітру Омару Артану відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів для суддівства. Його одноразову американську візу анулювали, а в перетині кордону за дипломатичним паспортом відмовили. Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через ймовірний “зв'язок з можливими членами терористичних організацій”.

У липні Трамп зробив контроверсійний телефонний дзвінок до голови ФІФА Джанні Інфантіно, в якому він попросив переглянути рішення судді у матчі збірної США проти Боснії та Герцеговини. Суддя дав червону картку зірковому форварду американської збірної Фоларіну Балогуну, тобто він мав би не грати в наступному матчі проти Бельгії, але зрештою йому дозволили участь у поєдинку.

Сполучені Штати також мали серйозні суперечності зі співорганізаторами Чемпіонату світу – Канадою та Мексикою. Трамп оголосив про жорсткі тарифи для обох країн після повернення до Білого дому та вирішив не продовжувати тристоронню торговельну угоду, що започаткувало новий етап переговорів.

У п'ятницю Трамп пригрозив запровадити тарифи для Канади через лісові пожежі, які погіршили якість повітря у низці регіонів США, включно з Нью-Джерсі, де проходить фінал Чемпіонату світу. Президент також пожартував, що ФІФА має знову незабаром обрати США для проведення Чемпіонату світу, і “цього разу ми залишимо Мексику та Канаду осторонь”.

Водночас президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та прем'єр-міністр Канади Марк Карні планують відвідати фінал на прохання Трампа.

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