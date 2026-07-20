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У Делі тисячі активістів вимагають реформи освіти. Протест організував “рух тарганів”

Учасники акції мають пройти з маршем до парламенту Індії, де сьогодні розпочалася літня сесія.

У Делі тисячі активістів вимагають реформи освіти. Протест організував “рух тарганів”
Фото: EPA/UPG

Тисячі студентів, батьків, активістів та політичних лідерів зібралися у Делі після того, як “Народна партія тарганів” скликала мітингувальників на акцію з вимогою реформ системи освіти Індії.

Про це повідомляє BBC.

Учасники акції мають пройти з маршем до парламенту Індії, де сьогодні розпочалася літня сесія. 

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Зазначимо, що The Cockroach Janta Party (CJP) насправді не є політичною силою. Це популярний індійський молодіжний сатиричний політичний рух, заснований 16 травня цього року політичним комунікаційним стратегом Абхіджитом Діпке.

Рух вимагає реформи системи освіти країни, посилення відповідальності за ймовірні витоки екзаменаційних робіт та відставки міністра освіти Дхармендри Прадхана. Прадхан зі свого боку назвав “тарганів” та їхніх прихильників “деструктивними елементами”.

Місце протесту переповнене демонстрантами, за порядком слідкують сотні поліцейських та військовослужбовців.

“Атмосфера піднесена: протестувальники вигукують гасла, лунають промови. Багато хто розмахує прапорами Індії, інші тримають пластикові троянди на знак миру”, – пише видання.

Організатори протесту закликають людей зберігати спокій та зберігати мир, навіть попри можливі провокації.

Фото: EPA/UPG

Напруженість загострилася в суботу після того, як активіста та педагога Сонама Вангчука, який три тижні голодував на підтримку CJP, насильно доставили до лікарні. Він продовжує голодування там.

Поліція Делі стверджує, що марш відбувається без дозволу, але лідери CJP заявили, що всеодно проведуть його.

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