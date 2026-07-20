Протести після звільнення Федорова: в разі відсутності реакції учасники розпочнуть безстрокові акції з 24 липня

Один з ініціаторів протесту в Києві, ветеран Дмитро Козятинський, розповів про вимоги.

Ветеран Дмитро Козятинський, який закликав виходити на протести після звільнення міністра оборони Михайла Федорова, оголосив «акцію нагадування» на 20 липня. Після цього протягом 21-23 липня очікуватимуть реакцію влади.

Якщо її не буде, то з 24 липня почнеться безстрокова щоденна акція. Про це йдеться в дописі ветерана в X.

Серед вимог він назвав звільнення головнокомандувача, призначення Михайла Федорова міністром оборони і скликання позачергової сесії Верховної Ради.

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Акції протесту в Києві та інших містах тривають уже тиждень. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.

Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

Олександр Сирський у день пресконференції Федорова коротко прокоментував його заяви: «Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення». Він подякував Федорову за роботу.