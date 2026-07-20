У СБУ підбили підсумки ще одного тижня операції із зниження воєнно-економічного потенціалу РФ

Бійці СБУ завдали успішних ударів по танкерах, стратегічній авіації, воєнних і паливно-енергетичних об'єктах держави-агресора.

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У СБУ підбили підсумки ще одного тижня 40-денної операції із зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

«Минулого тижня Служба безпеки України продовжила системну кампанію із зниження воєнно-економічного потенціалу рф, яка була затверджена Президентом України Володимиром Зеленським. Бійці СБУ завдали успішних ударів по танкерах, стратегічній авіації, воєнних і паливно-енергетичних об'єктах держави-агресора», – розповіли там.

Стратегічна авіація РФ

Уражений військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 км та знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС, який регулярно використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Літак зазнав критичних пошкоджень, у нього повністю відірвано хвостову частину.

«Тіньовий флот» РФ

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Морські дрони СБУ «Мамай» уразили підсанкційний танкер «Louise 1», який перевозив російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Лише у 2026 році судно транспортувало майже 3 млн тонн нафти марки Urals.

Пошкоджений танкер «Banda» «тіньового флоту» який перевозив російську нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони СБУ, однак безрезультатно.

Серед цілей був ще один підсанкційний танкер «тіньового флоту» «Avero», який вивозив нафту, зокрема, до Китаю та Індії.

Всі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

Воєнна інфраструктура та техніка

У Чорному морі знищено два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст».

Ціллю була авіабаза «Багерове» у тимчасово окупованому Криму, там уражено ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням.

Знищено три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися російськими військами для виявлення українських морських безекіпажних систем та ударних безпілотників.

На території тимчасово окупованих Запорізької, Донецької та Херсонської областей завдано ударів по місцях дислокації екіпажів ударних БпЛА, знищено склади безпілотників, пункти тимчасової дислокації технічного персоналу збиральних цехів і майстерень.

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Уражено склади ракетно-артилерійського озброєння в тимчасово окупованих Криму та Луганській області, склади матеріально-технічного забезпечення, стоянки військового логістичного транспорту, а також ремонтні бази озброєння і військової техніки на ТОТ Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Паливно-енергетична інфраструктура

Далекобійні безпілотники СБУ уразили резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В'язники (Ставропольський край), розташованої за 600 км від державного кордону України.

Ціллю був комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ», там уражено три резервуари з нафтопродуктами.

Логістична інфраструктура

На поромному терміналі «Крим» у Керчі уражено автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія», які використовувалися для забезпечення російського військового угруповання.

У порту «Кавказ» під удар потрапили автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія».

На вантажній залізничній станції «Кавказ» уражено залізничний склад із цистернами.