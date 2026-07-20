У 24-річного водія вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

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Сьогодні вночі у Бродах Львівської області сталася аварія, у якій загинуло три людини.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, 24-річний водій Mercedes рухався у напрямку центру міста. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом, а згодом – із бетонною електроопорою.

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У салоні авто перебували шестеро осіб – водій та п’ять неповнолітніх пасажирів.

Унаслідок аварії троє пасажирок загинули на місці. Серед них дві 16-річні та одна 15-річна дівчина.

Ще одну 16-річну потерпілу у тяжкому стані госпіталізовано. 17-річний пасажир, який перебував на передньому сидінні, самостійно звернувся по медичну допомогу.

Після аварії водій залишив місце події, проте правоохоронці його розшукали та затримали відповідно до статті 208 КПК України.

За результатами медогляду, вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

“Загибель трьох неповнолітніх в одній дорожній аварії – безпрецедентна трагедія для Львівщини за останнє десятиліття. Ми зробимо все, щоб розслідування було повним, об'єктивним і максимально оперативним, а кожна обставина цієї трагедії отримала належну правову оцінку”, – заявив начальник управління захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Юрій Матлах.