Унаслідок ворожих атак на Сумщині одна людина загинула, ще семеро постраждали

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще семеро мирних жителів отримали поранення та травми.

Як розповіли у обласній поліції, найбільше постраждала Сумська громада. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб загинув 54-річний чоловік. Поранення та травми отримали жінки віком 54 і 90 років, а також 68-річний чоловік. Крім того, внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовано 40-річну жінку, ще одна 39-річна жінка постраждала.

У Садівській громаді через атаку ворожого безпілотника поранення отримала 58-річна жінка.

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Також до лікарні звернувся 55-річний чоловік, який був травмований 18 липня внаслідок мінометного обстрілу Середино-Будської громади.

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу Сумщини

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, автозаправні станції, магазини, складські й адміністративні приміщення, заклади культури, приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, гаражі, сільськогосподарську техніку та транспортні засоби

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції