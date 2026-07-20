Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих атак на Сумщині одна людина загинула, ще семеро постраждали

Найбільше постраждала Сумська громада. 

Унаслідок ворожих атак на Сумщині одна людина загинула, ще семеро постраждали
Наслідки російського обстрілу на Сумщині
Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще семеро мирних жителів отримали поранення та травми.

Як розповіли у обласній поліції, найбільше постраждала Сумська громада. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб загинув 54-річний чоловік. Поранення та травми отримали жінки віком 54 і 90 років, а також 68-річний чоловік. Крім того, внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовано 40-річну жінку, ще одна 39-річна жінка постраждала.

У Садівській громаді через атаку ворожого безпілотника поранення отримала 58-річна жінка.

Реклама

Також до лікарні звернувся 55-річний чоловік, який був травмований 18 липня внаслідок мінометного обстрілу Середино-Будської громади.

Наслідки російського обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Сумщини

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, автозаправні станції, магазини, складські й адміністративні приміщення, заклади культури, приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, гаражі, сільськогосподарську техніку та транспортні засоби

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies