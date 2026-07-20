Звіт ООН: у червні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула максимуму з весни 2022 року

За перший місяць літа через атаки РФ в Україні загинули щонайменше 293 цивільні особи та 1 990 були поранені.

У червні 2026 року в Україні внаслідок бойових дій загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще 1 990 людей дістали поранення. Як зазначають в оновленому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, загальний показник втрат став найвищим із квітня 2022 року.

«Після різкого зростання, задокументованого у травні, кількість жертв серед цивільних осіб продовжила зростати, досягнувши найвищого загального показника загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року», – йдеться у документі.

Кількість жертв серед цивільних осіб у червні була на 10% більшою, ніж у травні 2026 року (282 загиблих; 1 794 поранених), і на 37% більшою, ніж у червні 2025 року (249 загиблих; 1 416 поранених).

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Протягом перших шести місяців 2026 року кількість жертв серед цивільних осіб становила 1 396 загиблих та 7 978 поранених, і ця цифра була на 37% більшою, ніж за аналогічний період 2025 року. Тоді загинули 1 122 людей, а кількість поранених становила 5 734 осіб. Також ця цифра є на 114% більшою, ніж за аналогічний період 2024 року (940 загиблих; 3 442 поранених).

У червні далекобійні засоби ураження (потужні ракети широкої зони ураження та безпілотники) залишалися основною причиною жертв серед цивільних осіб, на які припало 45% від загальної кількості (126 загиблих; 907 поранених).

Більшість жертв від застосування цих засобів ураження була зафіксована далеко від лінії фронту в міських центрах, як-от у Києві та Дніпрі. Поблизу лінії фронту кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок атак безпілотників малої дальності досягла найвищого місячного показника з 24 лютого 2022 року: 89 загиблих; 588 поранених.

Авіабомбардування забрало життя 44 людей, поранених було 280. Артилерійські обстріли та атаки із застосуванням реактивних систем залпового вогню вбили 27 людей і 171 - поранили. Також через інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними пережитками війни та мінами було 7 загиблих та 44 поранених. Переважна більшість жертв серед цивільних у червні була зафіксована на підконтрольній уряду України території. Цивільні загинули або були поранені у 13 областях України та в місті Києві.

Найбільшу кількість загиблих і поранених у червні 2026 року зафіксовано в Запоріжжі: 23 загиблих і 229 поранених. Також в Херсоні (18 загиблих і 236 поранених), Дніпрі (25 загиблих і 77 поранених) та Києві (11 загиблих і 112 поранених). У червні продовжувались атаки російських збройних сил по енергетичній інфраструктурі України.

У звіті наголошують, що фактичний масштаб шкоди, заподіяної цивільному населенню, як втрат серед цивільних осіб, так і пошкоджень інфраструктури, ймовірно, є значно більшим, тому що багато повідомлень про це, особливо за період відразу після повномасштабного збройного нападу 24 лютого 2022 року, неможливо перевірити через велику кількість повідомлень і відсутність доступу до відповідних районів. Кількість втрат серед цивільних осіб, імовірно, є заниженою в містах, де на початку збройного нападу в 2022 році велися тривалі інтенсивні бойові дії.