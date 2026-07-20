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Ворог вчора вбив двох людей на Херсонщині

Ще 16 мешканців отримали поранення. 

Ворог вчора вбив двох людей на Херсонщині
наслідки атаки РФ, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини і вбила там двох людей. Ще 16 мешканців отримали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Інгулець, Понятівка, Чайкине, Токарівка, Берислав, Урожайне, Раківка, Сагайдачне, Новомиколаївка, Золота Балка, Високопілля, Новорайськ, Костирка, Степне, Миролюбівка, Чарівне, Красносільське, Нова Кам'янка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Саблуківка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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