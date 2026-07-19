Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей. Доля ще 5 членів екіпажу невідома, тривають пошуки.

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Технічний стан судна уточнюється.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуйовано до однієї з лікарень Одеси.

Фото: ВМС ЗСУ Росія атакувала цивільне судно

"Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - наголосили у ВМС.

Фото: ВМС ЗСУ

Прем'єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України - лоцман.

"Попри масштабну пожежу, українським військовим-морським силам вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє із них поранені, вони госпіталізовані до лікарні в Одесі. Станом на цю хвилину виявлені тіла 5 членів екіпажу. Доля за 5 моряків наразі невідома. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу", - наголосив він.

Прем'єр доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також наших міжнародних партнерів.

Дякую всім нашим партнерам, які не мовчать про російську агресію і тиснуть на агресора саме так, як потрібно.

Як повідомлялося, ввечері 17 липня російський дрон уразив суховантажне судно “Venturo” в Чорному морі. Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу – електромеханік, громадянин Філіппін – залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі. Його пізніше врятували прикордонники.