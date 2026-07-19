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У Львові відкрили простір пам'яті Ірини Фаріон

"Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому".

У Львові відкрили простір пам'яті Ірини Фаріон
Ірина Фаріон
Фото: Львівська міська рада

Сьогодні у Львові на вулиці Масарика відкрили простір пам'яті Ірини Фаріон, які вбили два роки тому.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.

У центрі - мідна стела, трохи вища за людський зріст. На чотирьох її гранях прорізані слова, з якими пов’язане життя Ірини Дмитрівни: мова, воля, нація, сила. Крізь них видно камінь із двадцятьма її висловами.

"Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла. Слова залишатимуться", - зазначив Садовий.

Він додав, що цей простір створила команда Guess Line Architects, у якій є колишні студенти Фаріон.

Вбивство Ірини Фаріон 

  • Ірину Фаріон було вбито у Львові 19 липня 2024 року. Вже за тиждень у Дніпрі затримали ймовірного вбивцю. Це - 18-річний студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ Вячеслав Зінченко. За даними журналістів, він стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. До Львова він приїхав потягом, де орендував три квартири. У його телефоні виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ" та переписку із критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік маскувався і використовував різний одяг. 
  • Зінченку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. 
  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема - громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
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