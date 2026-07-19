У Києві та інших містах четвертий день тривають мітинги проти відставки Михайла Федорова

У Києві біля театру імені Івана Франка четвертий день триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Укрінформ.
На акцію зібралася велика кількість людей з картонними плакатами та гаслами у підтримку Федорова.
Також учасники мітингу виступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Люди вийшли на акції у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Івано-Франківську, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах.
Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із Федоровим та Сирським. Він пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані.
- 12 липня Зеленський повідомив про несподіване рішення повністю оновити уряд. Зокрема, свою посаду втратив Михайло Федоров - він не потрапив у новий Кабмін.
- Згодом новий Кабмін затвердив т.в.о. міністра оборони Євгена Хмару.
- Федоров був міністром оборони сім місяців – з січня цього року.
- Вранці 16 липня в Києві та інших містах почалися мітинги. Сам Федоров дав пресконференцію, в якій розповів про причини конфлікту з керівництвом армії. Він сказав, що президент запропонував йому посаду радника, але він відмовився.
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Вдень Зеленський на брифінгу з нагоди візиту Кіра Стармера підтвердив, що Клименко є кандидатом на посаду нового очільника міністерства оборони. Його кандидатуру не вносили в новий уряд як очільника МВС – замість нього Рада призначила керівника Нацполіції Івана Вигівського.