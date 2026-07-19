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У Києві та інших містах четвертий день тривають мітинги проти відставки Михайла Федорова

Також учасники акцій иступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Сирського.

У Києві та інших містах четвертий день тривають мітинги проти відставки Михайла Федорова
мітинг проти відставки Михайла Федорова
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві біля театру імені Івана Франка четвертий день триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Укрінформ

На акцію зібралася велика кількість людей з картонними плакатами та гаслами у підтримку Федорова.

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Також учасники мітингу виступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Люди вийшли на акції у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Івано-Франківську, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах.

Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із Федоровим та Сирським. Він пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані

  • Федоров був міністром оборони сім місяців – з січня цього року. 
  • Вранці 16 липня в Києві та інших містах почалися мітинги. Сам Федоров дав пресконференцію, в якій розповів про причини конфлікту з керівництвом армії. Він сказав, що президент запропонував йому посаду радника, але він відмовився.

  • Вдень Зеленський на брифінгу з нагоди візиту Кіра Стармера підтвердив, що Клименко є кандидатом на посаду нового очільника міністерства оборони. Його кандидатуру не вносили в новий уряд як очільника МВС – замість нього Рада призначила керівника Нацполіції Івана Вигівського. 

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