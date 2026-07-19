У Києві та інших містах четвертий день тривають мітинги проти відставки Михайла Федорова

Також учасники акцій иступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Сирського.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві біля театру імені Івана Франка четвертий день триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Укрінформ.

На акцію зібралася велика кількість людей з картонними плакатами та гаслами у підтримку Федорова.

Реклама

Також учасники мітингу виступають за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Люди вийшли на акції у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Івано-Франківську, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах.

Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із Федоровим та Сирським. Він пообіцяв, що рішення щодо армії будуть напрацьовані.

12 липня Зеленський повідомив про несподіване рішення повністю оновити уряд. Зокрема, свою посаду втратив Михайло Федоров - він не потрапив у новий Кабмін.

Згодом новий Кабмін затвердив т.в.о. міністра оборони Євгена Хмару.

Федоров був міністром оборони сім місяців – з січня цього року.

Вранці 16 липня в Києві та інших містах почалися мітинги. Сам Федоров дав пресконференцію, в якій розповів про причини конфлікту з керівництвом армії. Він сказав, що президент запропонував йому посаду радника, але він відмовився.