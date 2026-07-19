Бойові дії на Донеччині, 183 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ракетний удар по цивільному судну. Яким запам’ятається 1607-й день повномасштабної війни.

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Росія завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Ракети влучили в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Станом на 23:25 було відомо про шістьох загиблих, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. "Вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє з них зазнали поранень. На жаль, станом на зараз відомо про загибель 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він у Telegram.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуйовано до однієї з лікарень Одеси.

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"Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - наголосили у ВМС.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України - лоцман. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу", - наголосив він.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 липня на фронті від початку доби відбулося 183 боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 липня – в новині.

Сьогодні ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти".

Унаслідок атаки загинули два працівники компанії та водій партнера-перевізника. Також є поранені.

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Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

“Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці”, – додали у компанії.

Російський дрон атакував Ізюм на Харківщині, унаслідок удару постраждали 20 людей.

За уточненою інформацією прокуратури, ворожий БпЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

10 людей зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще у 10 постраждалих, зокрема в однорічного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено щонайменше п’ять багатоквартирних житлових будинків і близько 20 автомобілів.

Армія РФ скинула авіабомби на Суми. Відомо про загиблого та трьох поранених.

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За його даними, російські військові обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч", тричі влучивши в приватний сектор. Щонайменше вісім приватних будинків пошкоджено.

"На жаль, маємо двох загиблих – 70-річну жінку та 76-річного чоловіка. Обоє були на своїх подвір’ях", – повідомив Лях.

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