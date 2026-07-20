Росіяни вбили 4 і поранили 13 мешканців Донеччини (оновлено)

За минулу добу поліція зафіксувала 1 268 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
Про це повідомили у Національній поліції.
Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Малотаранівка, Шабельківка, села Карпівка, Маячка, Новоіверське, Степанівка, Яковлівка.
Руйнувань зазнали 73 цивільних об’єкти, з них 45 житлових будинків.
Краматорськ за минулу добу росіяни атакували 10 разів – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, автомагазин, відділення банку, 3 автомобілі.
Крім того, сьогодні о 03:00 місто зазнало 6 ворожих обстрілів. Щонайменше одна людина загинула та одна травмована. Остаточні наслідки масованої атаки встановлюються.
По Слов’янську окупанти вдарили бомбою “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч” і шістьма дронами – двоє мирних жителів загинули, один дістав поранення. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 10 приватних будинків, керамічне виробництво, адмінбудівлю, гараж, 2 цивільних авто.
Четверо поранених – у Дружківці. Ворог бив по місту бомбою “КАБ-250” і дронами. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків.
У Малотаранівці внаслідок влучання FPV-дрона по автодорозі пошкоджено автомобіль, поранено двох людей.
На Біленьке Росія скинула дві бомби “ФАБ-250” з УМПК та накрила селище з РСЗВ "Ураган" – є поранений, пошкоджено 10 приватних будинків.
У Степанівці постраждали двоє цивільних осіб, пошкоджено авто.
У Святогірську пошкоджено адмінбудівлю, у Билбасівці – приватний будинок, у Карпівці – 2 оселі, у Новоіверському – нежитлове приміщення, у Маячці – цивільне авто.
На Шабельківку війська РФ спрямували три бомби “КАБ-250” – пошкодили 5 приватних будинків, 3 автомобілі, мотоцикл.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- В ОВА повідомили, що всього від початку вторгнення окупанти вбили в області 4179 людей, поранили 9931. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.