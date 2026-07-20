Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили 4 і поранили 13 мешканців Донеччини (оновлено)

Руйнувань зазнали 73 цивільних об’єкти, з них 45 житлових будинків.

Росіяни вбили 4 і поранили 13 мешканців Донеччини (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донеччини

За минулу добу поліція зафіксувала 1 268 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Малотаранівка, Шабельківка, села Карпівка, Маячка, Новоіверське, Степанівка, Яковлівка.

Реклама

Руйнувань зазнали 73 цивільних об’єкти, з них 45 житлових будинків.

Краматорськ за минулу добу росіяни атакували 10 разів – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, автомагазин, відділення банку, 3 автомобілі.

Крім того, сьогодні о 03:00 місто зазнало 6 ворожих обстрілів. Щонайменше одна людина загинула та одна травмована. Остаточні наслідки масованої атаки встановлюються.

По Слов’янську окупанти вдарили бомбою “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч” і шістьма дронами – двоє мирних жителів загинули, один дістав поранення. Пошкоджено 1 багатоквартирний і 10 приватних будинків, керамічне виробництво, адмінбудівлю, гараж, 2 цивільних авто.

Четверо поранених – у Дружківці. Ворог бив по місту бомбою “КАБ-250” і дронами. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків.

У Малотаранівці внаслідок влучання FPV-дрона по автодорозі пошкоджено автомобіль, поранено двох людей.

Наслідки обстрілів росіянами Донеччини
Наслідки обстрілів росіянами Донеччини

На Біленьке Росія скинула дві бомби “ФАБ-250” з УМПК та накрила селище з РСЗВ "Ураган" – є поранений, пошкоджено 10 приватних будинків.

Реклама

У Степанівці постраждали двоє цивільних осіб, пошкоджено авто.

У Святогірську пошкоджено адмінбудівлю, у Билбасівці – приватний будинок, у Карпівці – 2 оселі, у Новоіверському – нежитлове приміщення, у Маячці – цивільне авто.

На Шабельківку війська РФ спрямували три бомби “КАБ-250” – пошкодили 5 приватних будинків, 3 автомобілі, мотоцикл.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • В ОВА повідомили, що всього від початку вторгнення окупанти вбили в області 4179 людей, поранили 9931. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies