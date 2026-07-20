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Росія продовжує у TikTok інформаційну операцію проти жителів Сумщини

У дипфейк-відео нібито місцевий посадовець розповідає про те, що критичну інфраструктуру, яка постраждала після обстрілів, не ремонтують.

Росія продовжує у TikTok інформаційну операцію проти жителів Сумщини
Фото: З відкритих джерел

Росія продовжує інформаційну операцію проти жителів Сумщини, запустивши нову хвилю дезінформації у TikTok.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, у соцмережі поширюється дипфейк-відео нібито місцевого посадовця. У ролику він каже, що “зараз немає ніяких команд про те, щоб ремонтувати критичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів”.

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Насправді відео є черговим ШІ-фейком російської пропаганди. Для його поширення росіяни задіяли мережу анонімних акаунтів, які вже раніше використовувалися для вкиду подібних маніпулятивних матеріалів. 

“Ворог укотре намагається використати наслідки власних обстрілів цивільної інфраструктури для перекладання відповідальності на українську сторону”, – підкреслили у ЦПД.

Мета цієї інформаційної атаки – підірвати довіру жителів Сум до місцевої влади, посіяти відчуття безнадії та штучно посилити тиск на мешканців прифронтового міста.

  • Раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про “комунальний колапс” і “катастрофу з логістикою” на Сумщині, а також розсилали неправдиві повідомлення про “термінову евакуацію з Сум”.
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