FT: Австрія, Греція, Італія, Німеччина, Португалія та Франція блокують ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії

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ЄС не може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії через позицію декількох країн-членів, які виступають проти деяких запропонованих обмежень.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС, які брали участь у переговорах.

Низка країн, включно з Австрією, Грецією, Італією, Німеччиною, Португалією та Францією, вимагали винятків щодо останнього списку санкцій.

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ЄС не може запровадити санкції без одностайної підтримки держав-членів. Вето змусило послів членів ЄС у Брюсселі протягом минулого тижня провести чотириденні переговори без досягнення згоди.

«За столом переговорів моральний імператив діє все менше і менше, – сказав один із дипломатів. – Усі столиці погоджуються на жорстку риторику та розмови про солідарність, але потім все це тане».

Останній список запропонованих санкцій містить заходи, спрямовані проти російського експорту та фінансової системи країни, а також механізм штучного заниження ціни, за якою Росія може експортувати сиру нафту.

Зокрема, Греція відмовилася погоджувати пакет, якщо не отримає схвалення на транспортування російського зрідженого природного газу до третіх країн, стверджуючи, що в іншому випадку це завдасть удару відомому грецькому мільярдеру-судновласнику Георгію Прокопіу, чия компанія Dynagas транспортувала понад 30 мільйонів тонн СПГ з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Португалія та Німеччина також вимагають скасування заборони на купівлю російської риби, посилаючись на необхідність підтримки своїх місцевих рибопереробних промислових підприємств.

Франція та Італія хочуть пом'якшити заборону на видачу віз ЄС російським військовим, які брали участь в агресії проти України.

Австрія повторила давню вимогу розморозити російські активи на суму два мільярди євро, щоб компенсувати Райффайзен Банку штраф, накладений в РФ.

Співрозмовники FT завили, що масштаби відмов європейських столиць щодо останнього пакету санкцій досягли безпрецедентного рівня.

Нагадаємо, минулого тижня посли країн-членів ЄС вкотре не досягли згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.