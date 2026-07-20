Корецький і фон дер Ляєн провели телефонну розмову: про Drone Deal, реформи і захист енергетики

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з головою українського уряду Сергієм Корецьким. Вони обговорили продовження тісної співпраці задля реформ, необхідних Україні для євроінтеграції.

Говорили і про Drone Deal України і ЄС, що дозволить використати європейський потенціал, аби виробляти і масштабувати найінноваційніше українське оборонне обладнання. У дописі в X президентка ЄК також повідомила, що йшлося про підготовку до зими і критичну енергетичну інфраструктуру.

«Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема в вашій роботі, щоб покращити управління енергетичним сектором», – сказала вона.