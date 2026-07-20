Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії

У разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії готові вдатися до ширших дій.

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Єменські хусити заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії та попередили про готовність до подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє The National.

За словами військового речника хуситів Ях'ї Сарі, рішення є "відповіддю на тривал блокаду Ємену з боку Саудівської Аравії".

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"Ми підтверджуємо право нашого великого народу відповісти блокадою на будь-яку ескалацію", – заявив Сарі.

Представник хуситів звинуватив Ер-Ріяд у підтримці "несправедливої облоги" Ємену протягом майже 12 років через обмеження роботи морських портів та аеропортів. За його словами, це суттєво погіршило гуманітарну ситуацію в країні.

В угрупованні заявили, що морська блокада Саудівської Аравії набуває чинності негайно та діятиме за принципом "блокада у відповідь на блокаду".

Також хусити попередили, що у разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії готові вдатися до ширших дій.

"Наші сили готові до всіх варіантів", – наголосив Ях'я Сарі.