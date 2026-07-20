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Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії

У разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії готові вдатися до ширших дій.

Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії та попередили про готовність до подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє The National.

За словами військового речника хуситів Ях'ї Сарі, рішення є "відповіддю на тривал блокаду Ємену з боку Саудівської Аравії".

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"Ми підтверджуємо право нашого великого народу відповісти блокадою на будь-яку ескалацію", – заявив Сарі.

Представник хуситів звинуватив Ер-Ріяд у підтримці "несправедливої облоги" Ємену протягом майже 12 років через обмеження роботи морських портів та аеропортів. За його словами, це суттєво погіршило гуманітарну ситуацію в країні.

В угрупованні заявили, що морська блокада Саудівської Аравії набуває чинності негайно та діятиме за принципом "блокада у відповідь на блокаду".

Також хусити попередили, що у разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії готові вдатися до ширших дій.

"Наші сили готові до всіх варіантів", – наголосив Ях'я Сарі.

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