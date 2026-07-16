Іран доручив хуситам перекрити Червоне море у разі американського удару по енергомережі

Хусити підготували все для атак і лише чекають на наказ.

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Іран звернувся до єменських хуситів із вимогою підготуватися до блокування нафтового маршруту в Червоному морі.

Такий крок планують на випадок, якщо США завдадуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі, пише Reuters.

Джерела агенції повідомили, що цю ідею активно обговорювало керівництво Ісламської Республіки. Відповідне розпорядження нещодавно передали єменським союзникам Тегерана.

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Тим часом хусити вже завершили підготовку до атак на судна. Вони розгорнули ракети і безпілотники у гірських районах Ємену. Для початку операції бійці чекають лише на фінальний наказ.

Перекриття Баб-ель-Мандебської протоки разом із уже заблокованою Ормузькою протокою загрожує зупинкою обох ключових нафтових артерій Близького Сходу одночасно. Це може спровокувати безпрецедентну глобальну енергетичну кризу і відкрити новий фронт у протистоянні Ірану зі США.

Рішення про час початку блокади ухвалюватимуть представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які вже перебувають безпосередньо в Ємені.

Ситуація додатково загострилася після того, як хусити обстріляли ракетами територію Саудівської Аравії, звинувативши Ер-Ріяд у бомбардуванні підконтрольного їм аеропорту. Цей інцидент порушив чотирирічне перемир'я між сторонами.

Аналітики попереджають, що відновлення боїв загрожує єдиному альтернативному маршруту для експорту нафти з регіону, оскільки Саудівська Аравія раніше перенаправила значну частину сировини через трубопроводи до Червоного моря.