Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
ГоловнаСвіт

Німеччина вперше візьме участь у ядерних навчаннях Франції

Наразі країни вже провели спільні військово-повітряні навчання.

Німеччина вперше візьме участь у ядерних навчаннях Франції
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: Al Drago, Krisztian Bocsi/Bloomberg

Німецькі військовослужбовці цієї осені вперше долучаться до флагманських ядерних навчань Франції під назвою «Poker», передає Politico.

Очікується, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон погодять цю участь під час засідання французько-німецької Ради оборони та безпеки. 

За словами представника німецького уряду, сторони планують досягти конкретних домовленостей щодо взаємодії в питаннях ядерного стримування. Зокрема, висока ймовірність того, що офіційно затвердять залучення німецьких військових до французьких маневрів восени.

Реклама

Раніше Макрон заявляв, що кілька європейських держав, серед яких і Німеччина, погодилися посилити координацію у сфері ядерного стримування. Формати такої співпраці варіюються від участі у навчаннях «Poker», які імітують нанесення повітряних ядерних ударів, до тимчасового розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю.

Представник Єлисейського палацу також натякнув на прогрес у переговорах. Він зазначив, що за рік після історичної промови Макрона на базі Іль-Лонг сторони досягнуть помітних зрушень у питанні стримування.

Також обидві держави вже провели спільні військово-повітряні навчання, передає «Укрінформ».

У рамках навчань два французькі винищувачі Rafale, здатні нести ядерну зброю, та два винищувачі Eurofighter Повітряних сил Німеччини відпрацювали дозаправлення в повітрі від французького літака-заправника.

17 липня на авіабазі Нерфеніх поблизу Кельна планується ще одне спільне тренування. Під час нього німецькі та французькі військовослужбовці мають відпрацювати технічне обслуговування літаків іншої країни.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies