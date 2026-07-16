У алжирському дитячому будинку сталася пожежа. Понад 10 загиблих, є поранені

Одинадцять людей загинули та 19 отримали поранення внаслідок пожежі в дитячому будинку на околиці столиці Алжиру вранці у четвер.
Пожежа спалахнула в дитячому будинку в районі Мохаммадія у східному передмісті Алжиру.
Десять постраждалих отримали опіки різного ступеня тяжкості, а аварійно-рятувальні служби евакуювали п'ятьох людей з інвалідністю з дитячого будинку у безпечне місце.
Зазначається, що пожежу все ще ліквідовують. Не одразу вдалося встановити особи жертв та їхній вік. Причини пожежі встановлюють.
Алжир останніми днями потерпав від спеки, і з 8 липня підрозділи цивільного захисту загасили 913 пожеж по всій країні, повідомило в середу державне інформаційне агентство APS.