У Бангкоку внаслідок пожежі в барі загинули 27 людей

У Бангкоку пізно ввечері 12 липня спалахнула пожежа в барі. Загинули щонайменше 27 людей, ще 60 постраждали. Серед них восьмеро отримали критичні ушкодження, пише BBC.

Трагедія сталася в популярному районі Чатучак. Вогонь швидко охопив бар, приміщення затягло димом.

Пожежникам вдалося повністю загасити пожежу приблизно за пів години, але десятки людей вже загинули. Більшість тіл знайшли у приміщенні вбиральні. Серед загиблих – дев'ять чоловіків, 18 жінок.

Попередній аналіз Департаменту із запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих Бангкока свідчить, що до загоряння могло призвести коротке замикання в кондиціонері. Однак офіційну причину ще встановлюють. Влада пообіцяла провести ретельне розслідування.

Віцепрем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул, який рано-вранці в понеділок відвідав місце трагедії, розповів, що музикант, який виступав у момент виникнення пожежі, сказав йому: «Пролунав вибух, і всі намагалися врятуватися від диму та полум'я».

За словами музиканта, багатьом людям не вдалося вибратися з бару, оскільки вони «побігли в задню частину будівлі» й намагалися сховатися в туалеті. Попередні результати розслідування свідчать, що більшість загиблих померли від отруєння чадним газом і продуктами горіння, повідомив директор Департаменту із запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих Бангкока Суріячай Равіван.