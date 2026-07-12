У США журналісти New York Times отримали повістки до суду через статті про Air Force One

У матеріалах йдеться про те, що президент Трамп пересів у Туреччині з нового літака Air Force One на старий з безпекових міркувань.

Міністерство юстиції США надіслало повістки журналістам The New York Times після публікацій матеріалів зі сумнівами щодо заходів безпеки на новому літаку президента Дональда Трампа Air Force One, який подарував Катар.

Про це пише DW.

Журналісти мають свідчити перед федеральним великим журі присяжних у середу. Газета назвала це “надзвичайною ескалацією зусиль президента Трампа щодо погроз та залякування незалежних новинних організацій”.

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Цей крок викликав обурення з боку груп захисту преси, які назвали дії міністерства нападом на свободу преси та конституційні права. Окрім того, Національний пресклуб закликав “негайно” відкликати повістки.

Про що йшлося у матеріалах про новий Air Force One

Історії журналістів базувалися на тому, що Трамп, який минулого тижня летів до Туреччини на новому Air Force One, летів з країни на одному зі старих літаків Air Force One, який доставив його на базу Королівських ВПС в Англії. Звідти президент знову пересів на новий літак Air Force One для повернення до США.

New York Times посилалася на анонімні джерела, які повідомляли, що Секретна служба наполягала на зміні літаків у Туреччині через занепокоєння щодо безпеки, пов'язані з провалом хиткого припинення вогню з сусіднім Іраном. У статтях йдеться, що новому Air Force One бракує деяких сучасних систем безпеки, як-от протиракетна оборона.

Зі свого боку Трамп заперечує, що він скористався двома літаками через безпекові проблеми.

Однак, коли журналісти, які супроводжували його під час польоту, запитали, чи були погрози з боку Ірану на адресу Air Force One, він відповів: “Мені постійно погрожують. Я номер один у їхньому списку”.

Кампанія Трампа проти опозиційних ЗМІ

Трамп під час свого першого терміну звинувачував пресу у тому, що вона є “ворогом” американського народу. З моменту повернення до Білого дому республіканець ініціював низку агресивних заходів для стримування ЗМІ.

Раніше цього року повістки отримали репортери The Washington Post та The Wall Street Journal, але пізніше їх відкликали.

Сам Трамп подавав позови проти новинних агентств, які, на його думку, надто критично ставляться до нього, і навіть погрожував анулювати ліцензії на телевізійне мовлення та скоротити фінансування деяких медіаорганізацій.

Вашингтон, серед іншого, обмежив доступ журналістів до Пентагону, а Білий дім навіть опублікував список ЗМІ, які нібито публікують “фейкові новини”.