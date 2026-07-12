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Трамп наказав приспустити національні прапори для вшанування Ліндсі Грема

Президент США зазначив, що Грем був "одним із найвидатніших людей і сенаторів", яких він знав. 

Трамп наказав приспустити національні прапори для вшанування Ліндсі Грема
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити американські прапори у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social

"На честь визначного життя та досягнень сенатора Ліндсі Грема, мого дорогого друга та справді великої людини, яка так багато досягла для нашої країни та свого улюбленого штату Південна Кароліна, я наказую приспустити всі американські прапори по всій території Сполучених Штатів", – написав він. 

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Трамп зазначив, що Грем був "одним із найвидатніших людей і сенаторів", яких він знав. За словами президента США, сенатор усе життя працював в інтересах країни та був "справжнім американським патріотом". Трамп наголосив, що йому та багатьом іншим буде бракувати Грема.

Також глава Білого дому повідомив, що інформацію про церемонію прощання та поховання сенатора оприлюднять пізніше.

"Дуже сумно", – підсумував президент.

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері 11 липня

Гремпослідовно підтримував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, неодноразово відвідував Київ, виступав за посилення санкцій проти Росії та закликав до збільшення військової допомоги Україні.

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