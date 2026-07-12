Головне за ніч та ранок неділі, 12 липня: атака на Харків, 260 боєзіткнень, смерть сенатора Ліндсі Грема

Нічна повітряна атака , 260 бойових зіткнень, бої на Покровському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, ураження Сизранського НПЗ.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 260 боєзіткнень.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку - 44.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

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Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ятнадцять районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1320 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 419 090 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод в Росії. У результаті діпстрайків на підприємстві виникла пожежа.

"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф", – ідеться у повідомленні.

"Сизранський НПЗ" – один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.

Уночі 12 липня російська армія атакувала ударними безпілотниками три райони Харкова.

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Унаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі постраждали двоє людей, серед яких 16-річна дівчина. Медики надали всю необхідну допомогу.

Також зафіксовано ворожі удари БпЛА в Київському та Салтівському районах.

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на зупинку громадського транспорту постраждали четверо цивільних.

За даними МВА, ворожий дрон атакував зупинку в Центральному районі міста близько 09:45. Співробітники поліції оперативно доправили постраждалих до лікарні.

Докладніше – в новині.

"У ніч на 12 липня (з 18:00 11 липня) противник атакував 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

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Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері 11 липня, йдеться у заяві Офісу сенатора, оприлюдненій у соціальній мережі X.

У повідомленні зазначається, що політик помер після "короткотривалої та раптової хвороби".

"Родина сенатора Грема вдячна за молитви й просить про приватність у цей неймовірно складний час", — йдеться у заяві.

Під час поїздки в Україну 10 липня Ліндсі Грем заявив, що досяг домовленості з Білим домом щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії.

Ліндсі Грем послідовно підтримував Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, не раз відвідував Київ, виступав за посилення санкцій проти Росії та закликав до збільшення військової допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через смерть американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім захисником свободи та одним із найвідданіших друзів України.

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