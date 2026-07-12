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У Краматорську після атаки російських дронів сталися пожежі в будинках і на підприємстві

Ворог продовжує атакувати прифронтове місто на Донеччині.

У Краматорську після атаки російських дронів сталися пожежі в будинках і на підприємстві
Фото: ДСНС України

У ніч на 12 липня російські безпілотники атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та на території одного з підприємств міста.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через ворожі обстріли загорілися два приватні будинки за різними адресами. На ліквідацію пожеж рятувальникам знадобилося близько трьох годин. Усі осередки займання вдалося повністю загасити.

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Під час атаки було пошкоджено одне з підприємств Краматорська. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Інформація про постраждалих або загиблих наразі не надходила. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

На Донеччині через російські обстріли упродовж доби загинув цивільний у Слов'янську, шестеро людей дістали поранень.

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