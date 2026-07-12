Сили безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод в Росії. У результаті діпстрайків на підприємстві виникла пожежа.
Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.
"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф", – ідеться у повідомленні.
"Сизранський НПЗ" – один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя.
Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум.
Внаслідок діпстрайків на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
- Напередодні у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробого заводу "Сизранський" і 10 російських танкерів та 4 поромів в акваторії Азовського моря.