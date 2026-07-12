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Сили безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод в Росії

На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Сили безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод в Росії
СБС уразили Сизранський НПЗ
Фото: Exilenova+

Сили безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод в Росії. У результаті діпстрайків на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф", – ідеться у повідомленні.

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"Сизранський НПЗ" – один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя. 

Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум.

Внаслідок діпстрайків на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

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