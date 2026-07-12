Армія РФ атакувала Чарівне на Херсонщині, є постраждалий

Російські окупанти атакували з БпЛА село Чарівне на Херсонщині. Відомо про 50-річного постраждалого.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника село Чарівне Борозенської громади", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапив 50-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення живота та ноги.
Постраждалий перебуває під наглядом медиків. Його стан – середнього ступеня тяжкості.
- Уранці 12 липня російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні. Четверо людей постраждали.