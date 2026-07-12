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Армія РФ атакувала Чарівне на Херсонщині, є постраждалий

50-річний чоловік перебуває під наглядом медиків.

Армія РФ атакувала Чарівне на Херсонщині, є постраждалий
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Російські окупанти атакували з БпЛА село Чарівне на Херсонщині. Відомо про 50-річного постраждалого.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника село Чарівне Борозенської громади", – ідеться у повідомленні. 

Під ворожий удар потрапив 50-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення живота та ноги. 

Постраждалий перебуває під наглядом медиків. Його стан – середнього ступеня тяжкості.

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