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У Херсоні ворог атакував зупинку громадського транспорту, четверо поранених

Четверо людей зазнали поранень різного ступеня.

У Херсоні ворог атакував зупинку громадського транспорту, четверо поранених
наслідки атаки РФ по маршрутці
Фото: Херсонська МВА

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на зупинку громадського транспорту постраждали четверо цивільних.

Про це повідомила Херсонська МВА.

За даними МВА, ворожий дрон атакував зупинку в Центральному районі міста близько 09:45. Співробітники поліції оперативно доправили постраждалих до лікарні.

Поранення дістали троє жінок віком 58, 59 та 71 рік, а також 66-річний чоловік. У всіх діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Наразі медики надають потерпілим необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.

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