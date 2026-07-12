У Херсоні ворог атакував зупинку громадського транспорту, четверо поранених

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У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на зупинку громадського транспорту постраждали четверо цивільних.

Про це повідомила Херсонська МВА.

За даними МВА, ворожий дрон атакував зупинку в Центральному районі міста близько 09:45. Співробітники поліції оперативно доправили постраждалих до лікарні.

Поранення дістали троє жінок віком 58, 59 та 71 рік, а також 66-річний чоловік. У всіх діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Наразі медики надають потерпілим необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.