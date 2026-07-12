У Херсоні ворог атакував зупинку громадського транспорту, четверо поранених

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на зупинку громадського транспорту постраждали четверо цивільних.
Про це повідомила Херсонська МВА.
За даними МВА, ворожий дрон атакував зупинку в Центральному районі міста близько 09:45. Співробітники поліції оперативно доправили постраждалих до лікарні.
Поранення дістали троє жінок віком 58, 59 та 71 рік, а також 66-річний чоловік. У всіх діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Наразі медики надають потерпілим необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.
- Уранці 12 липня російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, є двоє постраждалих.