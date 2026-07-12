У період з 6 по 13 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 одиниць тіньового флотуРФ.

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Сили безпілотних систем за ніч 12 липня уразили 14 суден противника. За перші два тижні липня СБС уразили 90 одиниць тіньового флотуРФ.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

"Оператори Сил безпілотних систем продовжують системно уражати підсанкційні судна, які забезпечують логістику та підтримку воєнного потенціалу РФ", – ідеться у повідомленні.

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У ніч на 12 липня ператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis уразили 10 танкерів в акваторії Азовського моря.

⁠Оператори 1-го окремого центру уразили пором в акваторії Азовського моря.

Оператори 413-го окремого полку "Рейд" уразили три пороми в районі м. Керч, АР Крим.

Загалом у період з 6 по 13 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 одиниць тіньового флоту РФ.

"Ураження танкерів і поромів, що забезпечують функціонування тіньового флоту РФ, ускладнює використання суден для обходу міжнародних санкцій і поступово знижує спроможність росії підтримувати воєнну економіку та логістичне забезпечення своїх сил", – додають у Силах безпілотних систем.