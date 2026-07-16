Іран погрожує знищити всю інфраструктуру Близького Сходу у разі ударів з боку США

Іран також заявив, що ніколи не дозволить Штатам втручатися у ситуацію в Ормузькій протоці.

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Пожежа в ОАЕ, 4 березня 2026 року

Іран знищить усю інфраструктуру в регіоні Західної Азії, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози та атакує іранські об'єкти.

Про це заявив речник іранського Центрального військового командування Ірагім Зольфагарі, передає Fars News.

Військове керівництво Ірану оприлюднило цю заяву після того, як Трамп пригрозив посилити американські атаки і вдарити по цивільній інфраструктурі, зокрема, електростанціях і мостах Ірану.

За словами представника командування Ірану, через стриманість Тегерана досі багато об'єктів у регіоні залишалися неушкодженими. Однак у разі нападу США удари іранських збройних сил повністю знищать усю інфраструктуру Близького Сходу.

Речник також наголосив, що Іран ніколи не дозволить Штатам втручатися у ситуацію в Ормузькій протоці, яка є для країни «недоторканною червоною лінією».

Військовий посадовець додав, що наступні удари Ірану будуть ще більш інтенсивними, масштабними і руйнівними.