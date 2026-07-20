У Великій Британії триває морська фаза навчань Exercise Sea Breeze. Екіпажі кораблів та офіцери штабу відпрацьовували заходи з протимінної діяльності на морі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Портланді триває активна фаза морської складової щорічних навчань Sea Breeze. Поки кораблі виконують у морі завдання з пошуку та ідентифікації небезпечних об'єктів, офіцери штабу паралельно відпрацьовували алгоритми планування й управління такими операціями", - йдеться в повідомленні.

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Фото: Генштаб ЗСУ Sea Breeze - 2026

Зазначається, що обидві складові навчань мають ключове значення для підготовки до майбутніх протимінних операцій в акваторіях Чорного та Азовського морів. Також важливим є набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі – адже це стане вагомим чинником у разі залучення держав-партнерів до спільних протимінних операцій.

Фото: Генштаб ЗСУ Sea Breeze - 2026

"Забезпечення мінної безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів є необхідною передумовою для відновлення економічного потенціалу України та безпечного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому Військово-Морські Сили України приділяють особливу увагу підготовці до проведення протимінних операцій у цих морських акваторіях", - наголосили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ Sea Breeze - 2026

Фото: Генштаб ЗСУ Sea Breeze - 2026

Як повідомлялося, щорічні морські навчанняSea Breeze 2026 тривають під керівництвом України та США. У маневрах беруть п’ять нових українських тральщиків.