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У Польщі розслідують напад на двох українських дітей

У місті Легниця на 13-річних дівчат накинулась жінка.

У Польщі розслідують напад на двох українських дітей
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Інцидент з українськими дітьми стався у місті Легниця ввечері 18 липня. До двох 13-річних громадянок України біля басейну підійшла жінка. Вона вдарила дітей.

Про напад розповіла у соцмережі X речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька. Поки що поліція проводить слідчі дії у справі.

«Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Також неприпустимо, що напад, найімовірніше, стався через національне походження дівчат-підлітків», – пояснила Галецька.

Мати однієї з постраждалих зазначила, що нападниця робила зауваження дівчатам за те, що вони розмовляють українською мовою. Як пише RMF, також вона начебто ображала дітей. Свої дії жінка пояснювала походженням підлітків.

Наразі польські правоохоронці встановлюють особу зловмисниці та всі обставини інциденту.

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