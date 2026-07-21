​Військові Литви охоронятимуть СПГ-термінал через загрозу з боку Росії

Збройні сили Литви забезпечуватимуть охорону терміналу скрапленого природного газу у Клайпеді. Про таке рішення литовської влади пише LRT.

Країни Балтії отримали попередження про загрозу російських провокацій. Термінал СПГ стане не єдиним об’єктом, до якого буде посилена увага. Також міністр оборони Роберт Каунас наказав посилити охорону розподільного пристрою електромережі з Польщею LitPol Link в Алітусі, трансформаторної підстанції в Алітуському районі та Круоніської гідроакумулювальної електростанції.

Наказ литовські військові виконуватимуть протягом місяця – до 19 серпня включно. Займатиметься охороною підрозділ з близько 30 військових. Їм виділять транспорт, а також корабель або катер з екіпажем. Конкретно територію та завдання проведення операції узгодить Служба громадської безпеки. Саме цей орган у Литві займається охороною критичної інфраструктури.

Минулого тижня президент Гітанас Науседа сказав, що цілями в Литві може стати критична транспортна та енергетична інфраструктура. Атаки росіяни можуть здійснювати як конвенційними, так і іншими методами, включаючи саботаж.

Головний радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матулоніс наголосив, що у разі критичної ситуації через можливі російські провокації в регіоні розмістять додаткові сили НАТО.

Що відомо про можливі провокації Росії щодо Литви?

Напередодні міністр оборони Литви Роберт Каунас повідомив, що Росія не досягає бажаних результатів у війні в Україні, отож може розпочати нову ескалацію у районі Балтійського моря.