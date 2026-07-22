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Двоє пожежників загинули під час ліквідації займання біля аеропорту французького Бордо

Регіон останніми днями потерпає від лісових пожеж через аномальну спеку.

Двоє пожежників загинули під час ліквідації займання біля аеропорту французького Бордо
Лісові пожежі у Франції
Фото: EPA/UPG

У Франції двоє пожежників загинули під час виконання службових обов'язків, намагаючись ліквідувати вогонь, що спалахнув неподалік аеропорту міста Бордо.

Як пише BBC, причиною займання, яке розпочалося біля одного з паркувальних майданчиків, вважають загоряння сухої трави та чагарників. Регіон Жиронда упродовж кількох днів є епіцентром масштабних лісових пожеж, що виникають через аномальну спеку.

На ліквідацію пожежі біля аеропорту було кинуто близько 100 співробітників надзвичайної служби, а також задіяно авіаційну техніку. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз вирішив особисто відбути на місце надзвичайної ситуації.

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