Двоє пожежників загинули під час ліквідації займання біля аеропорту французького Бордо

Регіон останніми днями потерпає від лісових пожеж через аномальну спеку.

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У Франції двоє пожежників загинули під час виконання службових обов'язків, намагаючись ліквідувати вогонь, що спалахнув неподалік аеропорту міста Бордо.

Як пише BBC, причиною займання, яке розпочалося біля одного з паркувальних майданчиків, вважають загоряння сухої трави та чагарників. Регіон Жиронда упродовж кількох днів є епіцентром масштабних лісових пожеж, що виникають через аномальну спеку.

На ліквідацію пожежі біля аеропорту було кинуто близько 100 співробітників надзвичайної служби, а також задіяно авіаційну техніку. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєз вирішив особисто відбути на місце надзвичайної ситуації.