Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСвіт

Парламент Молдови затвердив новий уряд

Прем’єром став Васіле Тофан.

Парламент Молдови затвердив новий уряд
глава уряду Молдови Васіле Тофан
Фото: МВ

Парламент Молдови 21 липня висловив вотум довіри і затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Васіле Тофаном. 

Під час виступу Тофан наголосив, що його команда зосередиться на економічному розвитку, використанні євроінтеграції для модернізації країни, ефективнішому державному управлінні, зміцненні безпеки і покращенні життя громадян, пише Newsmaker.

В економічній сфері новий прем'єр пообіцяв зменшити бюрократію для бізнесу, перевести державні послуги у цифровий формат і активно залучати інвестиції. Також уряд планує змінити підхід до сільського господарства. Замість звичної компенсації збитків влада інвестуватиме у зрошення земель, новітні технології і переробку продукції.

У межах державних реформ Тофан анонсував аудит установ. Це допоможе прибрати зайві функції та краще управляти державним майном. Окремо він підкреслив необхідність посилювати безпеку Молдови на тлі війни в Україні та постійних ризиків зовнішнього втручання.

Головною євроінтеграційною метою посадовець назвав підготовку Молдови до завершення переговорів про вступ до ЄС. Він розраховує підписати Договір про приєднання вже до кінця 2028 року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies