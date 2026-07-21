Парламент Молдови затвердив новий уряд

Парламент Молдови 21 липня висловив вотум довіри і затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Васіле Тофаном.

Під час виступу Тофан наголосив, що його команда зосередиться на економічному розвитку, використанні євроінтеграції для модернізації країни, ефективнішому державному управлінні, зміцненні безпеки і покращенні життя громадян, пише Newsmaker.

В економічній сфері новий прем'єр пообіцяв зменшити бюрократію для бізнесу, перевести державні послуги у цифровий формат і активно залучати інвестиції. Також уряд планує змінити підхід до сільського господарства. Замість звичної компенсації збитків влада інвестуватиме у зрошення земель, новітні технології і переробку продукції.

У межах державних реформ Тофан анонсував аудит установ. Це допоможе прибрати зайві функції та краще управляти державним майном. Окремо він підкреслив необхідність посилювати безпеку Молдови на тлі війни в Україні та постійних ризиків зовнішнього втручання.

Головною євроінтеграційною метою посадовець назвав підготовку Молдови до завершення переговорів про вступ до ЄС. Він розраховує підписати Договір про приєднання вже до кінця 2028 року.