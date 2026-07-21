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У Франції ухвалили закон про заборону соціальних мереж для дітей

Вона застосовується до осіб віком до 15 років. Франція стала першою країною в ЄС, яка ухвалила подібний закон.

У Франції ухвалили закон про заборону соціальних мереж для дітей
Фото: defense.gov

У Франції офіційно заборонили соціальні мережі для осіб віком до 15 років. Таким чином, Франція стала першою країною Європейського Союзу, яка схвалила повну заборону на платформи.

Про це пише Euronews.

Обидві палати Парламенту проголосували за цю ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона. Законопроект також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах.

Як пише видання, Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перегляд, щоб визначити, чи відповідає законопроект Конституції Франції, і це може затримати його впровадження.

Інші країни ЄС, такі як Греція, Словенія та Швеція, планують обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж: Іспанія розглядає можливість заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, а Австрія – для дітей віком до 14 років.

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