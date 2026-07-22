В США запускають виробництво безпілотних човнів, випробуваних в бойових умовах в Україні

Американський виробник вперше почне виробляти безпілотні човни Mаgura, розроблені та випробувані в бойових умовах в Україні.

Про це пише WSJ.

Безпілотні човни Maguras, вироблятиме компанія ReconCraft з Портленда, яка виробляє човни для сил спеціальних операцій. Меморандум про взаєморозуміння між ReconCraft та виробником Magura, компанією Uforce, підписали в посольстві України у Вашингтоні минулого тижня.

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Обидві компанії надають матеріали, обладнання та працівників. Співзасновник ReconCraft Джо Сілковскі сказав, що метою є виробництво сотень або навіть тисяч Magura на рік. Вартість угоди поки не розкривають.

Як зазначає видання, українські морські безпілотники-камікадзе, такі як «Магура», значною мірою змусили російські військові кораблі відступити з Чорного моря. Вони також вражали нафтові танкери та мости, і навіть перевозили ракети та ракети для збивання літаків та ураження наземних цілей.

За словами виконавчого директора Uforce Олега Рогинського , дозвіл України на виробництво "Магур" у США є "абсолютно ключовим", оскільки "Магура" дозволить США скористатися уроками, тактикою та концепціями операцій, які були відточені протягом років війни в Україні.

Завдяки цьому партнерству Uforce надасть США свій арсенал безпілотних літальних апаратів, морських та наземних систем, а також своє програмне забезпечення для автономності та технології командування та управління, повідомила компанія.