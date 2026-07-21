Росія запустила на орбіту другу партію супутників «Рассвет», які, як планують окупанти, мають виконувати функції Starlink.
Про це розповів у Telegram радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.
На цей час на орбіті перебуває близько 40 таких супутників. Вони ще не зайняли правильних місць розташування в «орбітальному угрупованні», проте цей процес не займе багато часу.
«Щоб почати якось використовувати угруповання «Рассвет» у військових цілях, супротивнику потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників», – пояснив ситуацію радник глави держави.
За словами «Флеша», SpaceX зараз має понад 15 тисяч супутників, One Web – 600-700, Amazon Leo – 400-500.
Що відомо про супутники «Рассвет»?
- Наприкінці травня «Флеш» розповів про запуск першої партії російських супутників «Рассвет» на орбіту.
- Бескрестнов наголосив, що вже тоді окупанти могли використовувати ці супутники в військових цілях.
- Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6-10 хвилин, пролітаючи над локацією. Теоретично, казав «Флеш», росіяни можуть спланувати атаку під час прольоту супутників, проте зробити це дуже складно.