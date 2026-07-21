Наразі на орбіті перебувають близько 40 ворожих супутників «Рассвет».

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Росія запустила на орбіту другу партію супутників «Рассвет», які, як планують окупанти, мають виконувати функції Starlink.

Про це розповів у Telegram радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

На цей час на орбіті перебуває близько 40 таких супутників. Вони ще не зайняли правильних місць розташування в «орбітальному угрупованні», проте цей процес не займе багато часу.

«Щоб почати якось використовувати угруповання «Рассвет» у військових цілях, супротивнику потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників», – пояснив ситуацію радник глави держави.

За словами «Флеша», SpaceX зараз має понад 15 тисяч супутників, One Web – 600-700, Amazon Leo – 400-500.

Що відомо про супутники «Рассвет»?