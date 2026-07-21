Трегубов про Харківщину: ворог йде ва-банк і намагається набрати найбільше балів

Росіяни нарощують інтенсивність бойових дій, зокрема на Харківщині. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Він наголосив, що пішло «значне загострення»: знову понад 40 бойових зіткнень на добу.
«У ворога втрат більше 270 на добу, це взагалі рекорд. Я такого у нашій зоні відповідальності не пам'ятаю. У нас попередній рекорд був 250 – десь тиждень тому», – пояснив Трегубов.
Більшість втрат ворога – безповоротні, тобто загиблі. Найбільші загострення на Лиманському напрямку, також складніше стало і у Куп’янську. Не дає перевести подих ворог і у прикордонних районах Харківської області.
«Ворог просто йде у ва-банк, намагається набрати найбільше, скажімо так, собі балів за всю літню кампанію, незважаючи на втрати», – сказав речник УОС.
Яка зараз актуальна ситуація на Харківщині?
- Росія три дні поспіль б’є по газовидобутку Харківської області. У «Нафтогазі» повідомили про численні руйнування на своїх об’єктах.
- Напередодні російські війська атакували касетними ракетами Шевченкове. Внаслідок удару по цьому густонаселеному житловому району є загиблі та поранені.
- У Генштабі зазначили, що на Куп’янському напрямку росіяни тричі атакували у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки.
- Спроби вклинитися в оборону українські військові відбили на Лиманському напрямку. Там окупанти атакували п'ятнадцять разів.