Трегубов про Харківщину: ворог йде ва-банк і намагається набрати найбільше балів

В Угрупованні об'єднаних сил повідомили про наростання інтенсивності боїв під час літньої кампанії наступу Росії.

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Росіяни нарощують інтенсивність бойових дій, зокрема на Харківщині. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Він наголосив, що пішло «значне загострення»: знову понад 40 бойових зіткнень на добу.

«У ворога втрат більше 270 на добу, це взагалі рекорд. Я такого у нашій зоні відповідальності не пам'ятаю. У нас попередній рекорд був 250 – десь тиждень тому», – пояснив Трегубов.

Більшість втрат ворога – безповоротні, тобто загиблі. Найбільші загострення на Лиманському напрямку, також складніше стало і у Куп’янську. Не дає перевести подих ворог і у прикордонних районах Харківської області.

«Ворог просто йде у ва-банк, намагається набрати найбільше, скажімо так, собі балів за всю літню кампанію, незважаючи на втрати», – сказав речник УОС.

Яка зараз актуальна ситуація на Харківщині?