Українські військовослужбовиці вперше отримали жіночі бронежилети

Перші 2 000 жіночих бронежилетів вже у війську.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Один із зразків затвердженого бронежилета для військовослужбовиць. Ілюстративне фото

Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних Сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Перша закупівля становить 2 000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5.

Про це прозвітували у Міноборони.

Зазначається, що Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію бронежилетів на 47 млн грн.

Реклама

Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні, забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.

Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Такі бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць.

У Міноборони кажуть, що після початку експлуатації Агенція спільно з Міністерством оборони України та військовими підрозділами збере зворотний звʼязок від користувачок, щоб оцінити практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.