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Українські військовослужбовиці вперше отримали жіночі бронежилети

Перші 2 000 жіночих бронежилетів вже у війську.

Українські військовослужбовиці вперше отримали жіночі бронежилети
Один із зразків затвердженого бронежилета для військовослужбовиць. Ілюстративне фото
Фото: Міноборони/Telegram

Військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних Сил України вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Перша закупівля становить 2 000 бронежилетів у базовій комплектації 1-5. 

Про це прозвітували у Міноборони

Зазначається, що Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію бронежилетів на 47 млн грн.

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Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні, забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. 

Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Такі бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць. 

У Міноборони кажуть, що після початку експлуатації Агенція спільно з Міністерством оборони України та військовими підрозділами збере зворотний звʼязок від користувачок, щоб оцінити практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.

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