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Ціни на нафту зросли до максимуму за шість тижнів на тлі ескалації війни на Близькому Сході

Трамп заявив, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть атаку на ядерний об'єкт, який перебуває під посиленою охороною.

Ціни на нафту зросли до максимуму за шість тижнів на тлі ескалації війни на Близькому Сході
Фото: EPA/UPG

У середу ціна на нафту зросла до найвищого рівня за шість тижнів після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив новою ескалацією війни в Ірані.

Про це пишуть Financial Times.

Трамп заявив, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть атаку на ядерний об'єкт, який перебуває під посиленою охороною.

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Погроза президента пролунала на тлі загострення майже п’ятимісячного конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

У середу ціна на нафту марки Brent зросла на 3,5% до 94,11 долара за барель, що є найвищим показником з 11 червня.

США завдали удару по Ірану одинадяту ніч поспіль у вівторок.

За словами Трампа, Іран “можливо” перемістив компоненти, критично важливі для створення ядерної зброї, до підземного об'єкта під горою Коланг-Ґазла, відомою як Копач, у центральній частині країни.

Обіцянка Трампа щодо нових військових дій пролунала в час посилення тривоги серед нафтотрейдерів – транзит сирої нафти через Ормузьку протоку останніми днями значно скоротився, а світові запаси скоротилися до критично низьких рівнів.

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